A Quartucciu si è diffusa la notizia della scomparsa di Nicola Belgiorno, un pescatore di 52 anni, avvenuta a seguito di un malore improvviso. La famiglia ha confermato il decesso, comunicando la perdita del loro caro. Le circostanze precise della morte non sono state rese pubbliche, ma si sa che il malessere si è verificato durante le attività di pesca. La notizia ha suscitato tristezza tra amici e conoscenti, che hanno espresso cordoglio per la scomparsa.

? Punti chiave Come ha colpito il malessere improvviso il pescatore Nicola Belgiorno?. Chi sono i familiari che hanno annunciato la tragica notizia?. Dove si terrà la cerimonia per l'ultimo saluto a Nicola?. Perché la scomparsa di questo uomo scuote la memoria di Quartucciu?.? In Breve Funerali giovedì 21 maggio 2026 ore 16:00 presso parrocchia San Giorgio Martire. Familiari coinvolti compaiono la compagna Michela, il figlio Gabriele e la madre Maria Bonaria. Fratelli Alessandro e Daniele insieme a Stefania, Veronica e Francesco piangono la scomparsa. Settore ittico regionale e colleghi marineria esprimono cordoglio per la perdita del professionista. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Quartucciu, addio a Nicola Belgiorno: scompare il pescatore a 52 anni

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Sullo stesso argomento

Addio a padre Bova: scompare il custode della Basilica di San Nicola? Cosa sapere Scompare a 94 anni padre Damiano Bova, ex rettore della Basilica di San Nicola.

Addio a Gianni Bizzocchi. Per 60 anni si è preso cura del ’Pescatore reggiano’Si è spento, ormai prossimo ai 91 anni, Gianni Bizzocchi, storico e appassionato editore de “Il Pescatore Reggiano”; era nato il 24 maggio 1935.