È morto Gianni Bizzocchi, editore e figura storica del giornale “Il Pescatore Reggiano”. Nato il 24 maggio 1935, aveva quasi 91 anni e per oltre sei decenni si è dedicato alla cura della pubblicazione. La sua scomparsa rappresenta la perdita di un punto di riferimento nel mondo dell’editoria locale. La notizia è stata comunicata nelle ultime ore senza ulteriori dettagli.

Si è spento, ormai prossimo ai 91 anni, Gianni Bizzocchi, storico e appassionato editore de “ Il Pescatore Reggiano ”; era nato il 24 maggio 1935. Ne aveva preso le redini nel 1964 succedendo allo zio Andrea Bizzocchi, fratello di suo padre Umberto; Andrea, a sua volta, aveva rilevato la pubblicazione dalla Ditta Bocedi e lo aveva guidato dal 1927 al 1963. Gianni lo ha puntualmente confezionato dal 1964 al 2022; per quasi sessant’anni è stato lui a garantire la continuità e la regolare uscita, verso la fine di ogni anno, della “reggianissima” pubblicazione, iscritta al registro della stampa periodica e riconosciuta come opera di carattere culturale dall’Ufficio Proprietà letteraria, artistica e scientifica della Presidenza del Consiglio dei Ministri. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Addio a Gianni Bizzocchi. Per 60 anni si è preso cura del ’Pescatore reggiano’

