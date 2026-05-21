Quanto conta una vita

Bakari Sako era arrivato in Italia con l’obiettivo di trovare un lavoro come bracciante. Faceva parte di un gruppo di circa 350mila lavoratori stranieri impiegati nel settore agricolo. La sua presenza nel paese durava da diversi mesi, durante i quali si era dedicato alle attività stagionali. Recentemente, è stato coinvolto in un incidente che ha portato alla sua morte. La vicenda ha portato all’attenzione le condizioni di lavoro di molti migranti impiegati nel settore agricolo.

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