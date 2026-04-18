Il rebus sotterraneo dell’Iran Quanto conta Pickaxe Mountain

Pickaxe Mountain è il nome in codice di un sito nucleare segreto situato a circa 200 miglia a sud di Teheran, vicino all’impianto di Natanz. Si tratta di una delle principali preoccupazioni nel quadro delle trattative tra Iran e Stati Uniti, poiché il sito rappresenta un elemento chiave nel dossier nucleare iraniano e nelle possibili soluzioni per un accordo di pace. La localizzazione e le caratteristiche del sito sono al centro del dibattito internazionale.

Pickaxe Mountain, la montagna del piccone. È il nome in codice del sito nucleare segreto, fra le montagne a 200 miglia a sud di Teheran e nei pressi dell’impianto atomico di Natanz, che rappresenta il principale ostacolo all’accordo di pace fra Iran e Stati Uniti. Ad Islamabad, l’imminente ripresa delle trattative fra le delegazioni iraniana e americana, la tassativa richiesta di Washington di interrompere l’arricchimento dell’uranio e di consegnare i 450 chilogrammi di quello già altamente arricchito collide infatti con la realizzazione di un nuovo sito sotterraneo a Kuh-e Kolang Gaz, ribattezzata Pickaxe Mountain dall’intelligence Usa. I quasi mille metri di profondità sotto le montagne di granito del gigantesco sito in costruzione lo rendono invulnerabile, scrive il New York Times, alle bombe da 30.🔗 Leggi su Formiche.net © Formiche.net - Il rebus sotterraneo dell’Iran. Quanto conta Pickaxe Mountain Notizie correlate Sicurezza online nell’era dell’IA. Perché la governance conta quanto l’innovazioneLa sicurezza in rete non riguarda solo gli aspetti tecnici: coinvolge fiducia, responsabilità e modelli di gestione. Quanto conta l’IstatI dati che produce misurano molte più cose di quelle che immaginiamo, e spesso hanno conseguenze sottovalutate sulla vita delle persone Quando i...