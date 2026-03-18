Il presidente del Vicenza ha descritto la promozione della squadra paragonandola a una sfilata di Galliano, sottolineando che non conta quanto si spende, ma come si investe. Ha espresso soddisfazione per il successo raggiunto, affermando che vincere non è mai scontato e che ora la squadra si trova nella posizione che merita. La sua narrazione si concentra sulla gioia e sulla consapevolezza del risultato.

Il presidente biancorosso racconta la gioia della promozione: "Vincere non è mai scontato, ora siamo dove meritiamo di stare. Mio padre Renzo merita questa promozione più di tutti, ha sofferto con noi. Gallo resta? Per me si, ma dev'esserci la sua volontà". 🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Stefano Rosso: "Il mio Vicenza, come una sfilata di Galliano. I soldi? Non conta quanto spendi, ma come"

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