Venezia un’azienda licenzia tutti i 37 lavoratori | sostituiti dall’intelligenza artificiale

A Venezia, un’azienda ha licenziato tutti i 37 dipendenti, sostituendoli con intelligenza artificiale. La decisione riguarda il nuovo modello organizzativo, che elimina le strutture locali. I lavoratori sono stati informati del licenziamento senza ulteriori dettagli. La sostituzione con tecnologia digitale ha portato alla perdita del posto di lavoro per tutto il personale coinvolto.

Tutti licenziati. Il motivo? Il nuovo modello organizzativo aziendale non prevede più delle strutture locali, che verranno di fatto sostituite dall’ intelligenza artificiale. Il caso è quello dell’americana InvestCloud che ha deciso di accelerare sull’Ia cambiando il suo modello di business e licenziando i 37 dipendenti di Marghera, nel veneziano. Il 9 marzo i lavoratori hanno ricevuto la lettera che annuncia la procedura collettiva e liquida il “modello storico su misura”, ovvero quello organizzato in team dislocati sul territorio. Un modello che per l’azienda “ha determinato duplicazioni operative, economie di scala ridotte, tempi di sviluppo più lunghi e una valorizzazione solo parziale dei benefici in termini di produttività e automazione derivanti dall’intelligenza artificiale”. 🔗 Leggi su Lanotiziagiornale.it

