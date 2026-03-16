Multinazionale statunitense licenzia 37 dipendenti in Italia | saranno sostituiti con l’intelligenza artificiale

Una multinazionale statunitense ha annunciato la chiusura della sede di Marghera, alle porte di Venezia, e il licenziamento di 37 dipendenti italiani. Tra loro ci sono impiegati, quadri e un dirigente. La decisione prevede la sostituzione dei lavoratori con sistemi di intelligenza artificiale. La notizia ha suscitato discussioni tra le parti coinvolte e tra le associazioni sindacali.

Sta facendo discutere la decisione della multinazionale statunitense InvestCloud di chiudere la sede italiana di Marghera, alle porte di Venezia, lasciando a casa 37 dipendenti, ventinove impiegati, 7 quadri e un dirigente, che verranno sostituiti con sistemi di intelligenza artificiale. L’azienda ha comunicato la decisione a Federmeccanica, organizzazioni sindacali e Confindustria Veneto Est, motivandola con un nuovo modello organizzativo, basato su sistemi integrati con l’I.A. che “non prevede il mantenimento di strutture locali autonome”. La sede italiana di InvestCloud non è un’azienda in crisi, anzi. Secondo quanto rivela La Repubblica, la società ha visto un utile netto di 501mila euro e un fatturato di 9,9 milioni, in crescita del 63% rispetto al 2023. 🔗 Leggi su Tpi.it © Tpi.it - Multinazionale statunitense licenzia 37 dipendenti in Italia: saranno sostituiti con l’intelligenza artificiale Articoli correlati Leggi anche: InvestCloud chiude in Italia: 37 dipendenti sostituiti dall’intelligenza artificiale Leggi anche: Venezia, un’azienda licenzia tutti i 37 lavoratori: sostituiti dall’intelligenza artificiale Altri aggiornamenti su Multinazionale statunitense Temi più discussi: Un’azienda di Marghera: Siete tutti licenziati, ora utilizziamo l’AI; InvestCloud chiude in Italia: 37 dipendenti sostituiti dall’intelligenza artificiale; InvestCloud licenzia i 37 dipendenti di Marghera per sostituirli con l'IA. Valentini (Fiom Cgil Venezia): può essere il primo di molti casi simili, per fronteggiarli occorrono strumenti nuovi e una legislazione aggiornata; L’IA fa perdere posti di lavoro in Italia: chiude InvestCloud, 37 dipendenti sostituiti dall’intelligenza artificiale. Il caso di InvestCloudSta facendo discutere la decisione della multinazionale statunitense InvestCloud di chiudere la sede italiana di Marghera, alle porte di Venezia, lasciando a casa 37 dipendenti, ventinove impiegati, 7 ... tpi.it InvestCloud licenzia i 37 dipendenti di Marghera per sostituirli con l’IA. Valentini (Fiom Cgil Venezia): può essere il primo di molti casi simili, per fronteggiarli ...La multinazionale fintech statunitense InvestCloud ha avviato una procedura di licenziamento collettivo per i 37 dipendenti della sede di Marghera ... ildiariodellavoro.it Azienda chiude la sua filiale italiana: “Sostituiremo i lavoratori con l’IA”. Ma è davvero cosi Iniziamo dal fatto: una multinazionale statunitense ha deciso di chiudere la filiale italiana avviando una procedura di licenziamento collettivo. È successo a Marghera, - facebook.com facebook #IA Licenziati in blocco e sostituiti dall'intelligenza artificiale. È accaduto a 37 dipendenti di una multinazionale americana di servizi digitali finanziari, con sede a Marghera, Venezia. @fedemello #GR1 x.com