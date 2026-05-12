Scanzano il talento degli studenti sfida Escher al Palazzo Baronale

A Scanzano, gli studenti hanno realizzato opere ispirate alle illusioni ottiche di Escher, trasformandole in composizioni colorate. Il percorso è stato condotto da un insegnante che ha guidato i giovani attraverso aspetti di geometria e di emozioni. Le creazioni sono state esposte al Palazzo Baronale, offrendo al pubblico una panoramica delle interpretazioni degli studenti sulle opere del maestro olandese.

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? Domande chiave Come hanno trasformato le illusioni ottiche di Escher in opere colorate?. Chi ha guidato gli studenti in questo percorso tra geometria ed emozioni?. Perché i ragazzi hanno scelto di rompere il rigore del bianco e nero?. Cosa significa portare l'arte scolastica nel cuore del Palazzo Baronale?.? In Breve Mostra aperta al pubblico dal 13 al 15 maggio presso Palazzo Baronale.. Progetto guidato dalla professoressa Maria Antonietta Giovinazzo per gli studenti Scanzano-Montalbano.. La dirigente scolastica Ines Anna Irene Nesi valorizza il talento degli allievi.. L'esposizione trasforma la tecnica grafica di Escher in ricerca emotiva cromatica.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Scanzano, il talento degli studenti sfida Escher al Palazzo Baronale ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Notizie correlate “Saudade”: Nando Varriale presenta il suo libro al Palazzo Baronale di RoccarainolaSabato 21 marzo 2026, alle ore 18:00, il Palazzo Baronale di Roccarainola ospiterà la presentazione del libro Saudade del comico e autore napoletano... La ’Musica in Corsia’. Il talento degli studenti al servizio della curaÈ in pieno svolgimento la terza edizione di “Musica in corsia”, organizzata da Fondazione Antonio Carlo Monzino e dall’Ufficio scolastico regionale...