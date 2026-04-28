L’attore sarà protagonista di uno spettacolo che si terrà l’11 maggio alla ChorusLife Arena, dove racconterà storie di tre grandi nomi dello sport italiano. Durante l’evento, si parlerà di momenti di caduta, di riscatto e di aspetti umani legati a queste figure. La serata si concentrerà sulla narrazione di episodi significativi legati a queste icone, offrendo al pubblico un’occasione di conoscere aspetti meno noti delle loro vite.

L’EVENTO. L’attore racconta tre icone dello sport italiano tra cadute, riscatti e umanità: lo spettacolo in scena l’11 maggio. Arriva alla ChorusLife Arena di Bergamo, l’11 maggio alle 21, «È questa la vita che sognavo da bambino?», lo spettacolo scritto da Gianni Corsi, Luca Argentero ed Edoardo Leo, che firma anche la regia, con le musiche originali di Davide Cavuti e la produzione di Stefano Francioni. In scena, Luca Argentero accompagna il pubblico in un viaggio intenso e coinvolgente attraverso le vite di tre figure emblematiche dello sport italiano: Luisin Malabrocca, Walter Bonatti e Alberto Tomba. Tre storie profondamente diverse, unite da un filo comune: quello dell’eroismo, raccontato non solo nelle imprese sportive ma anche nelle fragilità e nelle contraddizioni umane.🔗 Leggi su Ecodibergamo.it

© Ecodibergamo.it - Quando i sogni prendono strade inattese: Luca Argentero alla ChorusLife Arena

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