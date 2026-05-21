Quando la sinistra No global applaudì Chávez e perse la propria innocenza democratica

Negli ultimi anni, si è assistito a un cambiamento nelle posizioni di alcuni gruppi di sinistra che, un tempo, si schieravano a favore di leader come Chávez. Questa evoluzione si è accompagnata a un mutamento nei Social Forum mondiali, che sono passati da momenti di confronto aperto a un sostegno più marcato a posizioni antimondialiste. Nel corso di questo percorso, alcuni attori sono passati da un atteggiamento critico verso le istituzioni a un appoggio più deciso a movimenti con tendenze anticapitaliste e sovraniste.

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