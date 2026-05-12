Davide Ancelotti, assistente nel team brasiliano, ha raccontato alcuni aneddoti legati alla sua esperienza, ricordando come suo padre, ex allenatore, gli cronometrasse il tempo per mettere il pigiama. Ha anche menzionato un episodio riguardante Modric e le sue calze magiche. Inoltre, ha descritto come si preparano per il Mondiale, tra caldo, palle inattive e Neymar.

Ieri il Brasile ha annunciato l’elenco dei 55 pre-convocati per il Mondiale. Sì, Neymar c’è. “Se è in questa lista è perché la sua condizione fisica sta migliorando. Poi da qui al 18 maggio faremo la scrematura fino ai 26 che verranno negli Stati Uniti”, spiega Davide Ancelotti, figlio di Carlo, ct della Seleçao, ieri ospite alla Tripletta, il podcast della Gazzetta. Da marzo è diventato vice del padre, che accompagnerà nell’avventura in estate, dopo aver provato la sua prima panchina “in solitaria” da allenatore al Botafogo. “Un’esperienza che mi ha formato e mi ha reso più forte”, continua Davide. Il Mondiale con papà e poi. “E poi spero in un club che mi intrighi.🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Davide Ancelotti: "Papà mi cronometrava quando mettevo il pigiama. E quando Modric perse le calze magiche..."

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