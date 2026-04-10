Rogoredo difesa Cinturrino | Determinato a far valere la propria innocenza

A Rogoredo prosegue l’incidente probatorio riguardante Carmelo Cinturrino, il poliziotto accusato di aver ucciso Abderrahim Mansouri il 26 gennaio nel boschetto della zona. La difesa ha dichiarato che il proprio assistito è determinato a dimostrare la propria innocenza. L’udienza, iniziata ieri, continuerà anche nella giornata successiva, con testimonianze e verifiche in corso.

L’incidente probatorio a carico di Carmelo Cinturrino, il poliziotto imputato per l’omicidio di Abderrahim Mansouri avvenuto il 26 gennaio nel boschetto di Rogoredo, proseguirà anche nella giornata di domani. Lo ha dichiarato l’avvocato Davide Giugno, che insieme al collega Marco Bianucci difende l’imputato, interpellato dai cronisti a margine dell’udienza. “È improbabile che si riesca a ultimare oggi l’esame di tutti i testi previsti; si protrarrà certamente anche nella giornata di domani, e poi si vedrà – ha spiegato Giugno – si tratta di un momento particolarmente intenso, considerato che l’assunzione delle testimonianze riguarda ben 33 capi di imputazione, e ciò a prescindere dall’evento certamente più grave, rappresentato dalle ipotesi omicidiarie”. 🔗 Leggi su Lapresse.it © Lapresse.it - Rogoredo, difesa Cinturrino: "Determinato a far valere la propria innocenza" Rogoredo, il consulente della difesa dell’agente Cinturrino lascia l’incaricoLa decisione dopo il fermo del poliziotto con l’accusa di omicidio volontario e gli ultimi dettagli emersi dalle indagini. Omicidio Rogoredo, la difesa di Cinturrino denuncia 6 testimoni. Un 39enne: “Diceva che voleva ammazzare Mansorui”Un 39enne chiamato dalla Procura ha ricordato di quanto Carmelo Cinturrino gli avrebbe detto che "voleva ammazzare Zack". Rogoredo, difesa Cinturrino: Determinato a far valere la propria innocenza(LaPresse) L’incidente probatorio a carico di Carmelo Cinturrino, il poliziotto imputato per l’omicidio di Abderrahim Mansouri avvenuto il 26 ... stream24.ilsole24ore.com Omicidio Rogoredo, Cinturrino in aula per l'incidente probatorioIl poliziotto accusato dell'omicidio di Abderrahim Mansouri la sera del 26 gennaio, nel boschetto di Rogoredo, è arrivato questa mattina in tribunale a Milano. Davanti al pm e al giudice vengono ... tg24.sky.it