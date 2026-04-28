Maresca presenta Il genio di Giovanni Falcone nel bene confiscato alla camorra

Ieri mattina alle 11 si è tenuta la presentazione del libro “Il genio di Giovanni Falcone” scritto dal magistrato Catello Maresca. L’evento si è svolto presso la sede dell’associazione Work in Progress, all’interno di un bene confiscato alla camorra situato in vico II Luigi Caterino. La manifestazione ha visto la partecipazione di pubblico e autorità locali, con un intervento dell’autore sulla sua opera.

Si è svolta ieri mattina alle ore 11 la presentazione del libro “Il genio di Giovanni Falcone” del magistrato Catello Maresca, ospitata nella sede dell’associazione Work in Progress, all’interno di un bene confiscato alla camorra situato in vico II Luigi Caterino.L’iniziativa, promossa.🔗 Leggi su Casertanews.it Notizie correlate “Il genio di Giovanni Falcone”, Catello Maresca incontra gli studenti al Pineta GrandeUn confronto diretto con gli studenti per raccontare il valore del dovere, della legalità e dell’eredità morale di Giovanni Falcone. A San Salvo la presentazione del libro “Il Genio di Giovanni Falcone” del magistrato Catello MarescaMercoledì 22 aprile, alle ore 10, nell’Aula Magna dell’Ipsia di San Salvo, si terrà la presentazione del libro “Il Genio di Giovanni Falcone”,... Tutti gli aggiornamenti Temi più discussi: Catello Maresca a San Salvo, Eliland: Parlare ai giovani significa costruire coscienze libere; LEGALITÀ / CATELLO MARESCA A MORRO D’ORO PER INCONTRARE GLI STUDENTI; Torre del Greco – Catello Maresca in città per ricordare la figura di Giovanni Falcone; Catello Maresca a Torre del Greco per parlare di Giovanni Falcone. LETTURE/ Maresca e Il genio di Giovanni Falcone, così un eroe cambia molte viteL'ultimo libro di Catello Maresca è dedicato a Giovanni Falcone, al suo esempio umano e alla sua lezione professionale. Una storia fatta per i giovani Di fronte al libro di Catello Maresca Il genio di ... ilsussidiario.net Maresca racconta Falcone. Con un messaggio ai giovani: Prima il dovereLa sua umanità, innanzitutto. Parte da qui Il genio di Giovanni Falcone, il nuovo libro del magistrato napoletano Catello Maresca che racconta la vita di un altro magistrato, ucciso dalla mafia il ... rainews.it “Giovanni Falcone un giorno in aereo mi diede il suo accendino e mi disse: ‘Tieni, ho deciso di smettere di fumare. Non è un regalo: se non ce la farò me lo restituirai.’ Non immaginava che di lì a qualche giorno l’avrebbero ammazzato e quell’accendino l’avrei - facebook.com facebook