Jannik Sinner partecipa al torneo Masters 1000 di Madrid e sta aspettando di sapere contro chi giocherà nel suo primo incontro. La data del suo debutto è prevista nel calendario del torneo, con i turni successivi che si svolgeranno nelle settimane successive. La posizione esatta del suo primo match e le date specifiche dei turni successivi verranno comunicate durante la programmazione ufficiale del torneo.

Jannik Sinner attende di conoscere quale sarà l’avversario per il suo debutto al Masters 1000 di Madrid: sarà sicuramente un qualificato (un lucky loser), visto che il suo rivale per il secondo turno sulla terra rossa della capitale spagnola uscirà da un confronto tra due giocatori provenienti dal tabellone preliminari (o che hanno perso una partita e sono stati ripescati per forfait altrui). Bisognerà ancora aspettare per sapere l’identità del primo ostacolo sulla strada del fuoriclasse altoatesino, ma intanto è stata resa nota la data dell’esordio del tennista italiano sul mattone tritato iberico. Il numero 1 del mondo scenderà in campo nella giornata di venerdì 24 aprile, l’ordine di gioco verrà svelato soltanto nel pomeriggio di giovedì.🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Quando gioca Sinner a Madrid? Definiti il giorno del debutto e le date dei turni successivi

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