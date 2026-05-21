In un contesto in cui le questioni di sicurezza e responsabilità vengono spesso discusse pubblicamente, si registra un episodio in cui un alto rappresentante governativo ha criticato una figura di rilievo nel settore militare, definendola in modo negativo. La disputa si inserisce in un quadro più ampio di tensioni tra le istituzioni e i soggetti coinvolti nelle questioni di difesa, portando alla luce divergenze che si sono manifestate attraverso dichiarazioni pubbliche e confronti diretti.

Crosetto ha visto gli effetti di queste politiche appena cinque giorni fa, quando una bambina piccolissima, nata poche settimane prima da una donna della Costa d’Avorio, è morta di freddo per essere rimasta troppo in mare, mentre le imbarcazioni che avrebbero potuto salvarla erano tenute lontane o sequestrate a riva per decisioni del governo. Ma evidentemente Crosetto non si riferiva ai migranti. Così come non si riferiva ai palestinesi la corrente di indignazione che ha percorso per una volta anche la maggioranza e il governo, arrivato a convocare l’ambasciatore di Israele dopo la macabra esibizione di Ben Gvir, identica a decine di altre che avevano come fondale e vittime detenuti palestinesi. 🔗 Leggi su Cms.ilmanifesto.it

© Cms.ilmanifesto.it - Quando è troppo è troppo tardi

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Fabry nelle donne: perché la diagnosi spesso arriva troppo tardi

Sullo stesso argomento

Melania Trump contro l’ABC e Kimmel: “Quando è troppo è troppo”Melania Trumpcon un post sui social ha rotto il silenzio, rivolgendosi contro il comicoJimmy Kimmele, di conseguenza, all’ABCche gli permette di...

Disagio giovanile e violenza: “Interveniamo sempre troppo tardi”La criminologa Lucia Cerullo analizza il caso della docente accoltellata e denuncia i limiti di un sistema ancora basato sull’emergenza Non un gesto...

#CartolineDalMondo L'uomo impara sempre a vivere quando è troppo tardi. Alda Merini #CasaLettori @CasaLettori Parigi x.com

qualcun altro si è reso conto troppo tardi che conoscere l'inglese non è la stessa cosa che parlarlo negli Stati Uniti?? reddit

Non è mai troppo tardi per tornare al lavoro (e riprendersi la vita)Grazie a un bando del Fondo per la Repubblica digitale di Acri, un gruppo di realtà profit e non profit, hanno formato 150 adulti inoccupati, molti dei quali riaccompagnati poi verso una nuova ... vita.it

Seconde occasioni: ode al coraggio di mettere in discussione la propria vita anche quando è troppo tardiCi sono date che non si possono ignorare. E quella del 16 dicembre 2025 si è insinuata nella mia testa e in quella di Isabella Fantigrossi per mesi. Jane Austen nasceva il 16 dicembre 1775. corriere.it