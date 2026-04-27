Melania Trump ha rivolto un’accusa all’ABC e al conduttore Jimmy Kimmel, commentando un episodio in cui l’ha coinvolta. La ex first lady ha dichiarato che l’espressione usata da Kimmel, “sembra una vedova in attesa”, è stata eccessiva e ha espresso la sua insoddisfazione pubblicamente. La vicenda ha attirato l’attenzione sui rapporti tra l’ex first lady e i media, con Melania Trump che ha scelto di reagire direttamente.

Melania Trumpcon un post sui social ha rotto il silenzio, rivolgendosi contro il comicoJimmy Kimmele, di conseguenza, all’ABCche gli permette di andare in televisione e dire determinate cose. Secondo la first lady è stato superato il limite. Questo suo sfogo è dovuto ad un’espressione cheKimmelha usato in tv per rivolgersi a lei come “vedova in attesa”. Su XMelania Trumpscrive: “La sua retorica di odio e violenta punta a dividere il paese. A gente come Kimmel non dovrebbe essere concessa l’opportunità di entrare nelle nostre case ogni sera e diffondere odio. Quando è troppo, è troppo.E’ il momento che Abc reagisca. Quante volte i vertici di Abc tollereranno l’atroce comportamento di Kimmela discapito della nostra comunità”.🔗 Leggi su Ildifforme.it

© Ildifforme.it - Melania Trump contro l’ABC e Kimmel: “Quando è troppo è troppo”

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