Un episodio che coinvolge una docente ha riacceso il dibattito sul disagio tra i giovani e la violenza minorile. La criminologa ha sottolineato come spesso gli interventi siano tardivi e non adeguati, evidenziando che i comportamenti violenti sono il risultato di un percorso protratto nel tempo e non di azioni improvvise. La situazione mette in luce le difficoltà nel prevenire episodi di devianza tra i minori.

La criminologa Lucia Cerullo analizza il caso della docente accoltellata e denuncia i limiti di un sistema ancora basato sull’emergenza Non un gesto improvviso, ma l’esito finale di un processo lungo e spesso ignorato. È questa la chiave di lettura proposta dalla criminologa Lucia Cerullo sul caso della docente Chiara Mocchi, un episodio che riaccende il dibattito sul disagio adolescenziale e sulla devianza minorile. “Il racconto pubblico di questi episodi tende a collocarli nella dimensione dell’imprevedibilità – spiega Cerullo – ma è una lettura parziale, perché sposta l’attenzione sull’evento e ne oscura la genesi”. Secondo l’analisi criminologica, infatti, la violenza rappresenta quasi sempre “l’esito di un processo che si sviluppa nel tempo e che affonda le radici in forme di disagio non intercettato”. 🔗 Leggi su Casertanews.it

© Casertanews.it - Disagio giovanile e violenza: “Interveniamo sempre troppo tardi”

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