In passato, i trasporti ferroviari erano caratterizzati da frequenti ritardi e numerosi scioperi, con una media di otto scioperi al mese. Questa situazione era associata a un periodo in cui il settore subiva molte criticità. Una battuta di un comico molto noto fa riferimento a quell’epoca, paragonando la puntualità dei treni durante il regime precedente a quella di oggi. Il confronto tra i due periodi mette in evidenza le differenze di funzionamento e gestione del sistema ferroviario nel corso degli anni.

La battuta di Massimo Troisi ancora oggi resta indimenticabile, a proposito dei treni che arrivavano in orario quando c’era il Duce. “M a mica c’era bisogno di farlo capo del governo, bastava farlo capostazione. “. Oggi, però, è Matteo Renzi, con le sue battute serie ma involontariamente comiche, a strappare un sorriso quando si parla di treni. I suoi manifesti, fatti affiggere nelle stazioni italiane con quella scritta ironica sulla Meloni – “quando c’era Lei i treni arrivavano in ritardo” – sono più un autogol alla Comunardo Niccolai, o più banalmente un boomerang, che un efficace messaggio politico. Renzi, i treni e il Duce: quando c’era Lui. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it

© Secoloditalia.it - Quando c’era Lui (Renzi) i trasporti erano davvero allo sfascio: treni sempre in ritardo e 8 scioperi al mese

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