Quando c'era lei | a Roma e Milano l’irriverente parodia fascista che attacca il governo Meloni
Questa mattina sono stati affissi sui led wall della Stazione Termini di Roma dei nuovi manifesti relativi alla campagna 2x1000 di Italia Viva. Nelle immagini, compare un testo che recita “Quando c’era lei” accompagnato da un’immagine con toni che richiamano una parodia fascista. La stessa campagna è visibile anche a Milano, dove sono stati posizionati manifesti simili in vari punti della città. L’iniziativa ha attirato l’attenzione per il suo stile provocatorio e irriverente.
Sono apparsi questa mattina sui led wall della Stazione Termini di Roma i nuovi manifesti per la campagna 2x1000 di Italia Viva. Annunci che ricalcano con ironia lo stile dell'Istituto Luce e criticano il Governo Meloni. 🔗 Leggi su Fanpage.it
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