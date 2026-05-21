Quando c’era lei i treni arrivavano in ritardo | la campagna anti-Meloni di Italia Viva nelle stazioni è un caso

In alcune stazioni ferroviarie sono stati affissi manifesti e striscioni critici nei confronti della presidente del Consiglio. La campagna, promossa da un partito politico, si concentra su una frase che allude ai ritardi dei treni durante il suo mandato. L'iniziativa ha suscitato reazioni di vario tipo, attirando l’attenzione dei media e alimentando un dibattito pubblico. La presenza di materiali di protesta nelle aree di attesa e nelle banchine ha portato a discussioni sulla libertà di espressione e sugli spazi di critica politica.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su Google Tutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.

Segui