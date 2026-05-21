Qualità dell’aria verde e mobilità sostenibile | Chiara D’Arcangelo Avs presenta le sue proposte per Chieti

Da chietitoday.it 21 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

A Chieti si intensificano le attività politiche in vista delle prossime elezioni amministrative, con la presentazione delle proposte di una candidata della lista Alleanza Verdi e Sinistra. Durante un evento pubblico, sono state illustrate alcune priorità del programma, tra cui la qualità dell’aria, la promozione del verde e le iniziative per una mobilità sostenibile. Questi temi sono stati al centro delle discussioni, con l’obiettivo di migliorare la vivibilità urbana e contrastare lo spopolamento della città.

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Prosegue la campagna elettorale a Chieti in vista delle amministrative con la presentazione delle proposte di Chiara D’Arcangelo, candidata nella lista Alleanza Verdi e Sinistra, che mette al centro del proprio programma ambiente, servizi, vivibilità urbana e contrasto allo spopolamento.Classe. 🔗 Leggi su Chietitoday.it

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