Qualità dell’aria verde e mobilità sostenibile | Chiara D’Arcangelo Avs presenta le sue proposte per Chieti

A Chieti si intensificano le attività politiche in vista delle prossime elezioni amministrative, con la presentazione delle proposte di una candidata della lista Alleanza Verdi e Sinistra. Durante un evento pubblico, sono state illustrate alcune priorità del programma, tra cui la qualità dell’aria, la promozione del verde e le iniziative per una mobilità sostenibile. Questi temi sono stati al centro delle discussioni, con l’obiettivo di migliorare la vivibilità urbana e contrastare lo spopolamento della città.

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