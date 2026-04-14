Le proposte di AVS per una mobilità sostenibile in via Avellino

È stata diffusa una nota a firma di Alleanza Verdi e Sinistra riguardante le proposte di AVS per migliorare la mobilità sostenibile in via Avellino. Il documento include dettagli sui progetti e le iniziative pensate per promuovere modalità di spostamento più ecologiche nella zona. La comunicazione è stata resa pubblica e pubblicata online, offrendo una panoramica delle proposte presentate.

Riceviamo e pubblichiamo la nota stampa a firma di Alleanza Verdi e Sinistra. A circa 10 anni dal suo insediamento, l’amministrazione Mastella ha reso noto nei mesi scorsi che avvierà con l’Università degli Studi del Sannio la redazione del PUT, il Piano Urbano del Traffico, “per dotare Benevento di uno strumento organico e aggiornato di pianificazione della mobilità”. Il predetto piano, che dovrebbe rientrare in quello più generale della mobilità sostenibile, assume un ruolo centrale nell’agenda politica cittadina e proprio per questo motivo andrebbe sviluppato coinvolgendo la partecipazione della cittadinanza. Non si potrà non affrontare...🔗 Leggi su Anteprima24.it © Anteprima24.it - Le proposte di AVS per una mobilità sostenibile in via Avellino Aperte le candidature per 'Mùvet – Cambia mezzo', una maratona di idee sulla mobilità sostenibileSono ufficialmente aperte le candidature per ‘Mùvet - Cambia mezzo’, l’hackathon creativo dedicato alla mobilità sostenibile, attiva e collettiva,... Piani di mobilità sostenibile. La Consulta ambiente attacca: "Manca una visione strategica""Due piani urbani per la mobilità sostenibile (Pums) invece di uno, redatti dalla medesima società, il PIM di Milano.