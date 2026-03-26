A Chieti si terrà giovedì 26 marzo alle 17 un evento dedicato alla presentazione del libro

Un viaggio emozionante tra storia, tradizioni e volti che hanno costruito l’identità teatina. Giovedì 26 marzo 2026, dalle ore 17.40 alle 19, nell’aula Manzini del Convitto Nazionale "G.B. Vico" di Chieti, si terrà la presentazione editoriale del volume "Bivio per Chieti", l’ultima fatica dello studioso e docente Paolo Rapposelli. L’evento, organizzato dall’Unitre Chieti, vedrà la partecipazione straordinaria dell’autore e sarà introdotto dalla professoressa Anna Maria Campana. Frutto di anni di meticolosa ricerca documentaria e iconografica, "Bivio per Chieti" si propone come una guida essenziale per comprendere l’evoluzione della città. L’autore analizza le antiche tradizioni locali e tratteggia i profili di personaggi illustri che hanno giocato un ruolo chiave nello sviluppo sociale, spirituale ed economico del tessuto cittadino. 🔗 Leggi su Chietitoday.it

© Chietitoday.it - Chieti riscopre le sue radici: l’Unitre presenta il libro "Bivio per Chieti" di Paolo Rapposelli

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