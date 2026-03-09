Qualiano | rifiuti abbandonati in via Palumbo strada già chiusa per lavori

A Qualiano, lungo via Palumbo, sono stati ritrovati rifiuti abbandonati nonostante la strada fosse già chiusa a causa di lavori in corso. I vigili urbani e il Comune sono intervenuti per rimuovere i materiali e garantire la sicurezza e il decoro della zona. La presenza di rifiuti in un'area chiusa ha attirato l'attenzione delle autorità locali.

Rifiuti abbandonati lungo via Palumbo nonostante la strada fosse già chiusa per lavori, intervento dei vigili urbani e del Comune per ripristinare sicurezza e decoro.. QUALIANO – Stamattina via Palumbo è stata teatro di un nuovo episodio di abbandono di rifiuti, nonostante la strada fosse già chiusa al traffico per lavori. Cumuli di immondizia, tra sacchi domestici e materiali ingombranti, sono stati trovati lungo la carreggiata, creando disordine e rischi ambientali. Il fenomeno dell'abbandono di rifiuti continua a rappresentare un problema per la città, aggravando situazioni già complicate come le strade chiuse e i cantieri in corso. Il Comune invita i cittadini a collaborare segnalando episodi simili e rispettando le norme sulla gestione dei rifiuti.