Oltre allo yogurt, ci sono altri latticini che contengono un elevato numero di probiotici. Tra questi, alcuni formaggi stagionati, come il gouda e il cheddar, sono noti per la loro presenza di batteri benefici. Il kefir, una bevanda fermentata, viene spesso considerato ancora più ricco di microrganismi rispetto allo yogurt. Anche alcuni tipi di latte fermentato e panna acida contengono probiotici in quantità significativa. La scelta di questi alimenti può variare in base al processo di produzione e alla stagionatura.

I probiotici sono dei microrganismi vivi fondamentali per la salute dell’intestino, poiché aiutano a ristabilire l’equilibrio del microbioma intestinale, oltre a migliorare la digestione e la salute del sistema immunitario, combattendo anche l’infiammazione. Il microbioma è l’insieme dei microrganismi che vivono nell’intestino – quindi batteri, virus e funghi – e mantenerlo in equilibrio significa permettergli di regolare nel modo giusto il metabolismo, poiché quando è alterato aumenta il rischio di disturbi intestinali e metabolici. In questo senso, i latticini sono degli alimenti molto ricchi di probiotici: di solito si pensa principalmente allo yogurt, che è un ottimo prodotto in questo senso ma ci sono altri 7 latticini che ne sono ancora più ricchi. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Quali sono i latticini più ricchi di probiotici? Ecco i magnifici 7

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