I 5 alimenti più ricchi di probiotici che aiutano la salute intestinale

Da gazzetta.it 25 mar 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Un elenco dei cinque alimenti più ricchi di probiotici che favoriscono la salute dell’intestino. Questi alimenti contengono microrganismi vivi che possono contribuire a riequilibrare la flora intestinale. La loro assunzione può essere utile per migliorare la digestione e la funzione intestinale. Sono spesso presenti in diete che privilegiano i prodotti fermentati e gli alimenti naturali.

Negli ultimi anni è aumentata sempre di più l’attenzione sulla salute del microbioma intestinale, l’insieme dei microrganismi (batteri, virus e funghi) che vivono nel tratto digestivo e svolgono un ruolo fondamentale in molti processi dell’organismo. Il microbioma intestinale contribuisce infatti alla digestione degli alimenti, contribuisce a regolare il metabolismo e dialoga costantemente con il sistema immunitario. Quando però i microrganismi potenzialmente dannosi superano quelli benefici questo equilibrio può alterarsi e portare a disturbi intestinali o metabolici. Per questo i probiotici sono importanti: si tratta di microrganismi vivi che, se assunti attraverso l’alimentazione o integratori specifici, possono aiutare a ristabilire l’equilibrio della flora intestinale. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

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