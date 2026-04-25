Redditi quali sono i comuni più ricchi in Campania

In Campania, una regione nota per le sue difficoltà economiche, si può scoprire quali sono i comuni con i redditi più alti analizzando i dati pubblicati dal Ministero dell’Economia e delle Finanze e elaborati da Excellera, società specializzata in consulenza aziendale. L’indagine si concentra sui valori di reddito pro capite e sulla distribuzione delle risorse tra le diverse municipalità della regione.

Tempo di lettura: 2 minuti In una regione povera come la Campania, quali sono i Comuni più ricchi? La bizzarra curiosità può essere soddisfatta spulciando l’analisi di Excellera, realtà di consulenza nei corporate affairs, sui nuovi dati del Mef. Anzitutto un occhio alla regione. Per reddito medio, nel 2024 la Campania è 15esima (20.652 euro). Una posizione invariata rispetto al 2023, quando un campano dichiarava in media 19.845 euro l’anno. Tra i capoluoghi di provincia, il primato spetta a Salerno: nel 2024 il reddito pro capite complessivo è di 27.093 euro (Variazione rispetto al 2023: +1.014). Contribuenti: 87.008. A seguire c’è Caserta (27.🔗 Leggi su Anteprima24.it

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