Recentemente sono stati presentati i risultati di uno studio che analizza il rapporto degli italiani con il digitale e il modo in cui gestiscono le proprie finanze online. Il rapporto evidenzia come l’utilizzo di strumenti digitali sia ormai diffuso in tutte le fasce di età, con un aumento dell’uso di app di pagamento, servizi bancari e piattaforme di investimento. I dati mostrano anche come la maggior parte delle persone preferisca operare in modo autonomo attraverso strumenti digitali, spesso senza l’assistenza diretta di consulenti finanziari.

La nuova ricerca ING People Insights Lab, realizzata da ING Italia con YouGov per i 25 anni di Digital Banking di ING in Italia, evidenzia che il 70% degli italiani riconosce un impatto positivo del digitale sulla vita quotidiana e il 59% sulla gestione del denaro, grazie soprattutto al monitoraggio in tempo reale. Dati, questi, che testimoniano la convivenza ormai serena col digitale come strumento fondamentale per tenere sotto controllo le proprie finanze e, al tempo stesso, per maturare una certa consapevolezza. Su un campione rappresentativo di 1039 italiani over 18, infatti, è emerso che i soldi rimangono un argomento delicato, nonché fonte di stress per 1 italiano su 2 (soprattutto donne e Millennials). 🔗 Leggi su Vanityfair.it

© Vanityfair.it - Quale impatto ha il digitale sulle nostre vite?

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