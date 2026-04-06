Basta vite precarie blitz dentro agli Uffizi | Incassi milionari sulle nostre spalle dateci risposte FOTO - VIDEO

Ieri, 5 aprile 2026, durante il giorno di Pasqua, un gruppo di lavoratori precari ha organizzato un’azione di protesta all’interno delle gallerie degli Uffizi. I manifestanti si sono concentrati davanti alla celebre Venere di Botticelli, chiedendo risposte concrete riguardo alle condizioni di lavoro e salari. La protesta si è svolta in un momento in cui la struttura continua a generare ingenti entrate, mentre molti tra i lavoratori si trovano senza un’occupazione stabile.

Blitz di Pasqua dei precari nelle gallerie degli Uffizi, ieri, 5 aprile 2026, giorno di Pasqua. “Abbiamo portato la protesta davanti alla Venere di Botticelli per pretendere risposte urgenti per coloro che dopo anni di precarietà di ritrovano senza lavoro e salario. C'è bisogno urgentemente di stabilizzare i precari storici e non di assumere nuovo personale con contratti a chiamata ancora più precari”, scrive in una nota, stampata anche sul volontino distribuito in occasione della protesta, il sindacato Sudd Cobas. Di fronte al celeberrimo capolavoro del Botticelli è stato tenuto dai lavoratori lo striscione ‘Basta vite precarie’, assieme a cartelli come 'Musei fiorentini, incassi milionari sulle nostre spalle' e 'Precariato schiavitù moderna, vogliamo contratti indeterminati'. 🔗 Leggi su Firenzetoday.it "Basta vite precarie", protesta anche a Palazzo Pitti. I Sudd Cobas: "Subito il tavolo dell'unità di crisi" / FOTOCorteo congiunto di sindacati di base e studenti per l'8 marzo, i sindacalisti denunciano: "Lavoratori lasciati a casa dopo anni di lavoro precario"... Temi più discussi: Basta vite precarie, blitz dentro agli Uffizi: Incassi milionari sulle nostre spalle, dateci risposte / FOTO - VIDEO; Firenze, la protesta dei lavoratori precari dei musei davanti alla Venere di Botticelli agli Uffizi; Firenze, blitz di Pasqua dei precari dei musei agli Uffizi: la mobilitazione davanti alla Venere; Firenze, blitz dei precari dei musei in Regione. Convocato un tavolo con le aziende. Uffizi: blitz dei precari davanti alla Venere di BotticelliManifestazione dei precari, promossa da Sudd Cobas oggi, domenica 5 aprile 2026, agli Uffizi. Abbiamo portato la protesta davanti alla Venere di Botticelli dentro agli Uffizi, per pretendere rispos ... firenzepost.it Sudd Cobas, protesta dei lavoratori precari dei musei fiorentini davanti agli UffiziMostrando un grande striscione con scritto 'Basta vite precarie', i lavoratori precari dei musei fiorentini hanno inscenato questo pomeriggio un presidio nel piazzale degli Uffizi a Firenze. Un ... ansa.it Basta vite precarie! Presidio dei SuddCobas agli Uffizi contro la precarietà che colpisce lavoratrici e lavoratori dei servizi museali, dagli Uffizi a altri musei fiorentini Dopo anni di contratti a termine, anche fino a quindici, a settembre 2025 molte persone sono st facebook