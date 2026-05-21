Qualcuno pare sia entrato nei pc dei magistrati della procura di Milano ed è in corso un’indagine

Da milanotoday.it 21 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

La procura di Milano sta indagando su presunti accessi non autorizzati ai sistemi informatici dei magistrati. Secondo quanto si è appreso, qualcuno avrebbe violato i computer in uso alla procura, portando all’apertura di un’indagine ufficiale. Le autorità stanno verificando i dettagli degli accessi e cercando di risalire agli autori di tali attività. Al momento, non sono stati resi noti ulteriori elementi o eventuali implicazioni legate a questa vicenda.

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La procura di Milano sta indagando su una serie di accessi abusivi ai sistemi informatici in uso ai magistrati. Alcune persone (non è chiaro chi siano) pare si siano introdotte nei computer attraverso il sistema Ecm, la piattaforma installata sui dispositivi del Ministero della Giustizia. 🔗 Leggi su Milanotoday.it

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