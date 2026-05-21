Qualcuno pare sia entrato nei pc dei magistrati della procura di Milano ed è in corso un’indagine

La procura di Milano sta indagando su presunti accessi non autorizzati ai sistemi informatici dei magistrati. Secondo quanto si è appreso, qualcuno avrebbe violato i computer in uso alla procura, portando all’apertura di un’indagine ufficiale. Le autorità stanno verificando i dettagli degli accessi e cercando di risalire agli autori di tali attività. Al momento, non sono stati resi noti ulteriori elementi o eventuali implicazioni legate a questa vicenda.

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