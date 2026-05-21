La Russia ha annunciato il dispiegamento di circa 64.000 soldati, insieme a sottomarini strategici e sistemi nucleari, in un rafforzamento delle proprie forze militari. Questa operazione coinvolge anche la messa in azione di una triade nucleare, con l’obiettivo di aumentare la capacità di deterrenza. La mossa segue recenti esercitazioni e dichiarazioni ufficiali che sottolineano l’intenzione di rafforzare la posizione strategica nel contesto internazionale. La notizia arriva in un momento di tensioni crescenti tra diverse potenze mondiali.

La Russia torna a puntare sulla deterrenza nucleare per lanciare un messaggio diretto all’Occidente. Tra il 19 e il 21 maggio 2026, Mosca ha dato il via a una vasta esercitazione strategica che coinvolge gran parte delle proprie forze atomiche, in un momento delicato della guerra in Ucraina e mentre aumentano le tensioni con la NATO. Il Cremlino parla di attività necessarie a verificare la prontezza operativa dell’esercito in caso di minaccia esterna. Dietro le motivazioni ufficiali, però, emerge anche la volontà di mostrare compattezza militare e capacità di reazione in una fase in cui il conflitto sul fronte ucraino continua a consumare uomini, mezzi e risorse. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - Putin schiera la triade nucleare, 64mila soldati e sottomarini strategici in azione: a cosa punta

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PUTIN AVVERTE LA NATO: Missili IPERSONICI, Deterrenza NUCLEARE e ULTIMATUM sulle Zone Cuscinetto

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