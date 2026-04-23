Il raduno mondiale della sinistra si è svolto nel fine settimana a Barcellona, con la partecipazione di leader come Pedro Sánchez e Lula da Silva. Durante l'evento, sono state espresse parole di apprezzamento per la Spagna, che però ha annunciato investimenti nel nucleare e nel gas di provenienza russa. La manifestazione ha attirato numerosi rappresentanti politici e attivisti, facendo il punto su temi politici e strategici di interesse internazionale.

Il mega raduno mondiale della sinistra a Barcellona, guidato e celebrato nel weekend da Pedro Sánchez e Lula da Silva, è finito. Ma la fascinazione di Elly Schlein per il premier spagnolo è ancora viva e lotta insieme a noi, per un’Italia più libera e autonoma, anche sulle fonti energetiche. Il segretario del Pd prende a esempio il collega iberico, ma descrive una Spagna che non c’è e conferma il veto sul gas russo. Schlein si è fatta intervistare dalla Stampa e ha parlato di politica estera a tutto campo. Il quotidiano torinese ha giustamente titolato con le sue dichiarazioni sul gas: «Comprare gas russo aiuta solo Putin. Più rinnovabili come ha fatto Sánchez ».🔗 Leggi su Panorama.it

© Panorama.it - Il paradosso Schlein: loda la Spagna (che però punta sul nucleare e il gas di Putin)

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