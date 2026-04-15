Medio Oriente | il Pentagono schiera 10.000 soldati per bloccare l’Iran

Il Pentagono ha annunciato il dispiegamento di circa 10.000 soldati nel Medio Oriente, con l’obiettivo di rafforzare la presenza militare nella regione. La decisione arriva in un momento di crescente tensione con l’Iran, in un contesto di elevata attività diplomatica e militare. Nessuna comunicazione ufficiale ha chiarito i dettagli delle operazioni o le tempistiche, ma l’invio di forze rappresenta una risposta alla situazione di instabilità nella zona.

Il Pentagono sta mobilitando un massiccio contingente militare verso il Medio Oriente per intensificare la pressione su Teheran, in una mossa che si inserisce nel tentativo di Donald Trump di forzare la chiusura del conflitto. Entro la fine del mese corrente, infatti, sono previsti i movimenti di 10.200 soldati americani nella regione, con l’obiettivo di influenzare le trattative e gestire la scadenza del cessate il fuoco fissata per il 21 aprile. Manovre navali e schieramento dei Marines. L’operazione militare si articolerà in due fasi distinte nei prossimi giorni. Inizialmente, la portaerei Uss George H.W. Bush e diverse unità da guerra di scorta riceveranno 6.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Medio Oriente: il Pentagono schiera 10.000 soldati per bloccare l’Iran Notizie correlate Il Pentagono ordina l'invio di 2.000 soldati in Medio OrienteWASHINGTON (STATI UNITI) (ITALPRESS) – Il Pentagono ha ordinato il dispiegamento in Medio Oriente di circa 2. Wp, 'il Pentagono invia altri 10 mila soldati Usa in Medio Oriente'Il Pentagono invierà altre migliaia di soldati in Medio Oriente nei prossimi giorni, mentre il governo Trump cerca di fare pressione sull'Iran per un... Approfondimenti e contenuti Temi più discussi: Trump minaccia l'ecatombe, poi ferma l'attacco per 2 settimane: Trattiamo, ma Hormuz va riaperto; Media: Il Pentagono sta ampliando l'elenco dei siti energetici iraniani da colpire; L'Iran avrebbe sospeso tutti i canali di comunicazione con gli Usa - Esplosioni dopo attacchi sull'isola di Kharg; Il Pentagono insabbia le perdite, da anni. L’analisi da The Intercept. Wp, 'il Pentagono invia altri 10 mila soldati Usa in Medio Oriente'Il Pentagono invierà altre migliaia di soldati in Medio Oriente nei prossimi giorni, mentre il governo Trump cerca di fare pressione sull'Iran per un accordo che metta fine al conflitto. Lo scrive il ... ansa.it USA: Pentagono invia altri 10’000 soldati in Medio Oriente, WPIl Pentagono invierà altre migliaia di soldati in Medio Oriente nei prossimi giorni, mentre l'amministrazione Trump cerca di fare pressione sull'Iran per un accordo che metta fine al conflitto. Lo scr ... swissinfo.ch Siamo al quarantasettesimo giorno di guerra in Medio Oriente. Che cosa è successo stamattina: • Gli Stati Uniti hanno detto che ora il blocco navale dello stretto di Hormuz è pienamente operativo e che sarà impedito il passaggio delle navi legate all’Iran e al c - facebook.com facebook MEDIO ORIENTE | 'Un accordo con l'Iran entro fine aprile è possibile', ha detto Trump in un'intervista a Sky News. Secondo il presidente iraniano Pezeshkian Teheran sostiene un dialogo costruttivo con gli Stati Uniti, ma non si lascerà 'costringere alla sottomis x.com