I carabinieri hanno avviato controlli straordinari nelle zone di Putignano e Conversano, concentrandosi sull’attività agricola. Durante le operazioni, sono state identificate alcune irregolarità e sono state applicate sanzioni amministrative a diverse imprese. Le verifiche si sono concentrate sul rispetto delle normative sul lavoro e sulla tutela dei lavoratori. Il comunicato ufficiale specifica che le operazioni continueranno nei prossimi giorni, con l’obiettivo di prevenire e contrastare pratiche di sfruttamento.

Di seguito un comunicato diffuso dai carabinieri: Nell’ambito della campagna straordinaria di controlli “anticaporalato”, i Carabinieri del Comando Provinciale di Bari, coadiuvati dal Nucleo Ispettorato del Lavoro (NIL) di Bari, hanno eseguito due mirate attività ispettive presso due aziende della provincia. In particolare sono state controllate: – un’azienda agricola con sede a Putignano, operante nel comparto degli ortaggi dove era presente un lavoratore irregolare. – un’azienda con sede a Conversano, dove 11 lavoratori non erano stati sottoposti a visita medica e nessuno dei 49 lavoratori era dotato di dispositivi di protezione individuale né formato in materia di salute e sicurezza. 🔗 Leggi su Noinotizie.it

© Noinotizie.it - Putignano e Conversano: controlli anticaporalato, sanzioni Carabinieri

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