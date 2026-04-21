Benevento controlli dei Carabinieri | droga e sanzioni

A Benevento, nel corso di servizi straordinari, i Carabinieri hanno identificato parcheggiatori abusivi e hanno sanzionato alcune persone coinvolte. Durante le operazioni, è stata sequestrata cocaina e sono state segnalate alcune persone per uso di sostanze stupefacenti. Le forze dell’ordine hanno inoltre controllato diverse aree della città, proseguendo con le verifiche sulle attività illegali presenti nel territorio.

Servizi straordinari a Benevento: sanzionati parcheggiatori abusivi, sequestrata cocaina e segnalati assuntori di droga. Operazione di controllo ad ampio raggio dei Carabinieri di Benevento, che hanno intensificato i servizi sul territorio per contrastare i fenomeni di illegalità diffusa, con particolare attenzione ai parcheggiatori abusivi e allo spaccio di sostanze stupefacenti. L’attività è stata disposta dalla Compagnia Carabinieri di Benevento e ha interessato in modo mirato alcune delle aree più sensibili della città. Parcheggiatori abusivi sanzionati vicino all’ospedale e in centro. Nel corso dei controlli, i militari del Nucleo Operativo e Radiomobile hanno effettuato verifiche nei pressi dell’ospedale “San Pio” e nel centro cittadino, zone particolarmente esposte al fenomeno dei parcheggiatori abusivi.🔗 Leggi su Puntomagazine.it

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