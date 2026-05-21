Lavoratori agricoli sprovvisti di caschi e senza visite mediche | blitz anticaporalato tra Conversano e Putignano

Nelle ultime settimane, le forze dell’ordine hanno condotto controlli straordinari tra Conversano e Putignano, nel Barese, nell’ambito di un’operazione contro il caporalato. Durante le verifiche sono state riscontrate condizioni di lavoro inadeguate, con lavoratori agricoli senza caschi e privi di visite mediche obbligatorie. I controlli hanno coinvolto diverse aziende agricole e fasce di manodopera. Nessuna persona è stata arrestata, ma sono state elevate sanzioni e avviate procedure di approfondimento.

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