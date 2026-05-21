Lavoratori agricoli sprovvisti di caschi e senza visite mediche | blitz anticaporalato tra Conversano e Putignano

Da baritoday.it 21 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Nelle ultime settimane, le forze dell’ordine hanno condotto controlli straordinari tra Conversano e Putignano, nel Barese, nell’ambito di un’operazione contro il caporalato. Durante le verifiche sono state riscontrate condizioni di lavoro inadeguate, con lavoratori agricoli senza caschi e privi di visite mediche obbligatorie. I controlli hanno coinvolto diverse aziende agricole e fasce di manodopera. Nessuna persona è stata arrestata, ma sono state elevate sanzioni e avviate procedure di approfondimento.

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Nei giorni scorsi i carabinieri sono stati impegnati in numerosi controlli straordinari nel Barese, nell’ambito della campagna “anticaporalato”.I militari del Comando provinciale di Bari, affiancati dal Nucleo ispettorato del lavoro (Nil), hanno eseguito ispezioni mirate in due aziende della. 🔗 Leggi su Baritoday.it

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