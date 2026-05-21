Il cantante toscano ha annunciato la scomparsa della madre, Irene, scomparsa recentemente. In un messaggio pubblico, ha affermato che la perdita ha lasciato un vuoto profondo e ha descritto la sua sensazione come se una parte di sé fosse volata in cielo. La notizia ha suscitato molte reazioni tra i fan e i colleghi, che hanno espresso vicinanza e cordoglio. La famiglia del cantante non ha fornito dettagli sulle circostanze della morte.

Un grave lutto ha colpito Pupo, nome d’arte di Enzo Ghinazzi. Il cantante toscano dice addio alla mamma Irene, morta all’età di 93 anni dopo aver convissuto a lungo con l’Alzheimer. Ad annunciare la sua scomparsa è stato lui stesso via social. “Per tutto l’affetto che mi avete dimostrato ogni volta che vi ho parlato della mia mamma e che ho pubblicato foto e video insieme a lei, ritengo sia giusto informarvi che Irene, la mia mamma, è volata in cielo – ha scritto Pupo su Instagram – Ma non da sola, accompagnata da una parte di me”.CLICCA E SEGUICI SU FACEBOOK Nei giorni precedenti al decesso della sua mamma, Pupo aveva annullato un concerto. “Devo chiedere scusa a tutte le persone che hanno acquistato il biglietto per lo spettacolo di martedì 19 maggio, al Teatro Acacia di Napoli. 🔗 Leggi su Perizona.it

© Perizona.it - Pupo dice addio a mamma Irene: “Una parte di me è volata in cielo”

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