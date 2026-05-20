Pupo morta la mamma Irene | Volata in cielo con una parte di me

L'artista ha condiviso sui social un messaggio in ricordo della madre, scomparsa recentemente. Nel post ha pubblicato alcune foto che ritraggono loro insieme, accompagnando le immagini con parole di affetto. La notizia ha suscitato reazioni tra i fan e i follower, che hanno espresso vicinanza e condoglianze. La perdita ha colpito profondamente l'artista, che ha descritto la madre come una parte di sé. La notizia è stata diffusa attraverso i canali di comunicazione digitale.

(Adnkronos) – Lutto per Pupo: è morta la mamma. L'artista lo ha annunciato con un post sui social in cui ha condiviso delle foto con lei. "Per tutto l’affetto che mi avete dimostrato ogni volta che vi ho parlato della mia mamma e che ho pubblicato foto e video insieme a lei, ritengo sia giusto informarvi. L'articolo proviene da. Nessun post correlato. 🔗 Leggi su Webmagazine24.it

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