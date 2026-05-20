Oggi si apprende che la madre del cantante è deceduta. In un messaggio pubblico, l'artista ha condiviso la notizia con i suoi follower, ricordando il forte legame e l’affetto che li univa. Non sono stati forniti dettagli sulle circostanze della scomparsa, né informazioni sulla data esatta del decesso. La notizia è stata comunicata tramite un post sui social, dove il cantante ha scritto di aver perso una parte di sé.

Arezzo, 20 maggio 2026 – “Per tutto l’affetto che mi avete dimostrato ogni volta che vi ho parlato della mia mamma e che ho pubblicato foto e video insieme a lei, ritengo sia giusto informarvi che Irene, la mia mamma, è volata in cielo. Ma non da sola, accompagnata da una parte di me”. Così Pupo annuncia la morte dell’amata madre. Enzo Ghinazzi lo ha scritto sul suo profilo ufficiale social stamani. Il post è corredato da un paio di foto, una in bianco e nero di lui bambino in braccio alla madre e uno scatto più recente insieme all’anziana donna. Solo qualche giorno fa Pupo aveva interrotto il tempo dello spettacolo annullando l’ultimo concerto per rientrare ad Arezzo sapendo che si stava avvicinato il momento della perdita della madre Irene, morta a 93 anni dopo una lunga, complessa e logorante battaglia contro l’Alzheimer. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Pupo, morta la mamma Irene: “Con lei è volata in cielo una parte di me”

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