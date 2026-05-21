Pulizia di fondali e spiaggia con workshop e torneo di cirulla a cura degli Amici del Mare di Sori

Da genovatoday.it 21 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Sabato 23 maggio, gli Amici del Mare di Sori hanno organizzato una giornata dedicata alla pulizia di fondali e spiaggia, coinvolgendo anche commercianti e associazioni locali. Durante l’evento, sono stati effettuati interventi di rimozione dei rifiuti dall’area e si sono svolti un workshop e un torneo di cirulla. L’iniziativa mira a migliorare lo stato del litorale e delle acque, con il coinvolgimento diretto della comunità e di diversi operatori del territorio.

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Sabato 23 maggio l'Asd Amici del Mare di Sori organizza una giornata dedicata alla pulizia di fondali e spiaggia, in collaborazione con commercianti e associazioni del territorio.Il programma prevede iscrizione e accreditamento a partire dalle ore 9, la pulizia della spiaggia avrà inizio alle 9. 🔗 Leggi su Genovatoday.it

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