Pulizia dei fondali sul lungomare di Bari | raccolti mozziconi smartphone e kg di rifiuti

Oltre 70 volontari hanno partecipato alla pulizia dei fondali e delle spiagge lungo il lungomare di Bari, rimuovendo mozziconi, smartphone e diversi chili di rifiuti. L'iniziativa, dedicata all'edizione 2026 di ‘Spiagge e Fondali Puliti’, ha visto il coinvolgimento di numerosi cittadini impegnati nella raccolta e nel rispetto dell’ambiente marino e costiero. La giornata si è conclusa con un significativo quantitativo di materiali recuperati.

Oltre 70 volontari hanno preso parte alla raccolta di rifiuti e residui sul lungomare di Bari per l'edizione 2026 di ‘Spiagge e Fondali Puliti’. L'evento è stato organizzato dal Circolo Legambiente Eudaimonia Bari Aps-Ets in concomitanza con la Giornata Nazionale del Mare.Alle operazioni di.🔗 Leggi su Baritoday.it Maxi pulizia a Ostia: 350 kg di rifiuti raccolti dagli scout di FiumicinoPiù di 140 persone, tra ragazzi, genitori, membri dell’associazione e altri volontari si sono mobilitate in due squadre: interventi al pontile e nel... Parco ripulito dai volontari: raccolti 25 chili di rifiuti e centinaia di mozziconiVenticinque chili di rifiuti raccolti e centinaia di mozziconi di sigaretta recuperati dal suolo.