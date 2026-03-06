Pulizia dei fondali di Mondello per proteggere ambiente e salute

Il 7 marzo 2026, l’associazione palermitana Marco Sacchi organizza il Sarday Project Sea Clean a Mondello, iniziando le operazioni di pulizia dei fondali. L’obiettivo è rimuovere rifiuti e detriti dall’ambiente marino locale. La giornata si svolgerà a partire dalle 9 del mattino e coinvolgerà volontari e operatori impegnati nella tutela dell’ecosistema marino e della salute pubblica.

Al via il Sarday project Sea Clean: il 7 marzo 2026 dalle 9, grazie all'associazione palermitana Marco Sacchi, una giornata all'insegna della protezione dell'ambiente e della natura circostante. È il primo appuntamento della manifestazione "Sarday" anche quest'anno prevista nel borgo marinaro di Mondello, il 20 ed il 21 marzo 2026. Sarday project Sea Clean, la pulizia dei fondali dell'area prospiciente il porticciolo di Mondello, è l'invito concreto a proteggere l'ambiente e la natura circostante, promuovendo la prevenzione a 360° con un approccio globale, circolare, tra salute umana, animale, ambientale in modalità "One Health".