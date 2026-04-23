Raccolta rifiuti come cambierà il servizio il 25 aprile e 1 maggio

Da pordenonetoday.it 23 apr 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

In vista delle festività del 25 aprile e del 1 maggio, l'azienda di gestione dei rifiuti ha annunciato modifiche temporanee ai servizi di raccolta. Le variazioni riguarderanno le date di martedì e mercoledì, con alcune posticipazioni o sospensioni delle operazioni di raccolta. La comunicazione è stata inviata ai cittadini per informarli sui cambiamenti previsti durante questi giorni di festività.

In occasione delle festività del 25 aprile (Festa della Liberazione) e del primo maggio (Festa dei Lavoratori), GEA comunica alcune modifiche ai servizi sul territorio.Nella giornata di sabato 25 aprile i centri di raccolta rimarranno chiusi. Nella giornata di venerdì 1° maggio invece, saranno.🔗 Leggi su Pordenonetoday.it

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