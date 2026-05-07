Pugilato Santos titolo sfumato Polemica sul verdetto

Sul ring del Magna Centre di Rotheram, in Inghilterra, Joel Santos ha perso ai punti contro Conner Kelsall in un match per il titolo europeo dei pesi mosca. La decisione dei giudici ha suscitato una polemica, lasciando spazio a discussioni tra gli appassionati. Santos non è riuscito a conquistare la cintura vacante, mentre la vittoria è andata al pugile inglese. La sfida si è conclusa con un verdetto che ha acceso le reazioni nel mondo del pugilato.

Niente da fare per Joel Santos (nella foto con i pantaloncini blu), che sul ring del Magna Centre di Rotheram, in Inghilterra, è stato battuto ai punti dall’inglese Conner Kelsall nel match valido per il vacante titolo europeo dei pesi mosca. Un verdetto (questi i cartellini dei giudici: 116-112, 115-113 e 114-114) che ha lasciato molto amaro in bocca al pugile originario di Santo Domingo, ma residente a Montelupo. È stato infatti un incontro meno lineare di quanto possa suggerire il punteggio finale. Kelsall ha preso meglio le misure nelle prime quattro riprese, imponendo continuità e ritmo. Dal quinto round, però, il match ha cambiato fisionomia: Santos ha trovato meglio il tempo, è cresciuto nella precisione, ha portato i colpi più pesanti e ha riportato il combattimento sui binari dell’equilibrio.🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net © Sport.quotidiano.net - Pugilato. Santos, titolo sfumato. Polemica sul verdetto Notizie correlate Leggi anche: Open Var, il verdetto sul gol di Bremer in Juve Genoa spegne qualsiasi polemica: «È regolarissimo» Pugilato, Pamela Noutcho difende il titolo mondiale il 4 luglio a RomaGrande appuntamento con la boxe internazionale a Roma: il prossimo 4 luglio Pamela Malvina Noutcho Sawa tornerà sul ring per difendere la cintura...