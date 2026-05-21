Pubblica assistenza ’Nuova casa’ a Taverne

Dopo sedici anni dalla posa della prima pietra, la Pubblica Assistenza di Taverne d’Arbia si prepara ad aprire i battenti della sua nuova sede in via Sant’Isidoro 4. L’edificio è stato completato e sarà ufficialmente inaugurato in una cerimonia pubblica nelle prossime settimane. L’intervento ha comportato la realizzazione di uno spazio più ampio e moderno per le attività di volontariato e assistenza alla comunità locale. La struttura sarà destinata a migliorare i servizi offerti alla popolazione della zona.

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A sedici anni dalla posa della prima pietra la Pubblica Assistenza di Taverne d’Arbia è pronta ad inaugurare la nuova sede in via Sant’Isidoro 4. Il taglio del nastro della nuova ’casa per volontari e cittadini’ è fissato per sabato alle 16. "Un traguardo che ripaga sedici anni di attesa, sacrifici, ostacoli e determinazione – dice il presidente Giacomo Morandini –. Un’opera fortemente voluta dall’associazione e dalla comunità, realizzata dopo un lungo percorso segnato da difficoltà e rallentamenti indipendenti dalla volontà dei volontari, che non hanno mai smesso di credere in questo progetto". L’idea di costruire una nuova sede, in quell’area confinante con gli impianti sportivi, risale al 2007; nel 2010 il progetto è ’messo a terra’ con la posa della prima pietra. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Pubblica assistenza ’Nuova casa’ a Taverne ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video The Venetians by M. E. Braddon | A Tale of Passion, Power & Intrigue in Venice |Full audiobook Sullo stesso argomento Sanità territoriale, inaugurata a Brolo la nuova Casa di comunità: servizi integrati e assistenza più vicina ai cittadiniÈ stata inaugurata a Brolo la nuova Casa di comunità “spoke” dell’Azienda sanitaria provinciale di Messina, una struttura pensata per rafforzare la... La Pubblica assistenza festeggia 45 anniIn occasione dei 45 anni dalla sua fondazione, la Pubblica Assistenza di Vignola ha ricevuto in questi giorni un primo e quanto mai gradito regalo di... Pubblica assistenza ’Nuova casa’ a TaverneA sedici anni dalla posa della prima pietra la Pubblica Assistenza di Taverne d’Arbia è pronta ad inaugurare la nuova sede in via Sant’Isidoro 4. Il taglio del nastro della nuova ’casa per volontari e ... lanazione.it PUBBLICA ASSISTENZA DI TAVERNE D'ARBIA, UNA NUOVA CASA PER VOLONTARI E CITTADINIUn traguardo che ripaga sedici anni di attesa, sacrifici, ostacoli e determinazione. Sabato 23 maggio, alle ore 16:00, la Pubblica Assistenza di Taverne d’Arbia inaugurerà finalmente la sua nuova sede ... oksiena.it