La Pubblica assistenza festeggia 45 anni

La Pubblica Assistenza di Vignola ha celebrato i suoi 45 anni di attività. In occasione di questa ricorrenza, l’organizzazione ha ricevuto un primo regalo di compleanno, che ha suscitato entusiasmo tra i volontari e i presenti. La cerimonia ha visto la partecipazione di membri e rappresentanti della comunità locale, che hanno condiviso il momento di festa.

In occasione dei 45 anni dalla sua fondazione, la Pubblica Assistenza di Vignola ha ricevuto in questi giorni un primo e quanto mai gradito regalo di compleanno. La ditta TecnoElettra Impianti srl ha infatti donato all’associazione tre defibrillatori automatici esterni, coi quali si è andata a completare la dotazione di questi dispositivi non solo sui mezzi di primo soccorso (che ne erano già dotati), ma anche sui veicoli destinati ai trasporti sociali. Ad annunciare l’importante donazione è stato lo stesso Stefano Barbieri, presidente della Pubblica Assistenza Vignola, che spiega: "Attualmente l’associazione disponeva già di quattro... 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - La Pubblica assistenza festeggia 45 anni 45 anni di storia: la scuola calcio Locubia festeggia con Chiellini e DonnarummaLa Scuola Calcio Locubia ha celebrato le festività natalizie riunendo i propri tesserati per il tradizionale scambio di auguri. La Nuova banda di Precenicco compie 45 anni e festeggia con i concerti aperitivoIl primo concerto si terrà domenica 8, con le Pics Ensemble un quintetto d' archi, interamente al femminile, costituito da musiciste che vantano... The Ultimate Business Playbook | Master the Laws of Success and Wealth Contenuti e approfondimenti su Pubblica assistenza Temi più discussi: La Pubblica assistenza festeggia 45 anni; ANPAS, Gani nuovo Coordinatore della Zona Elbana; Savona, Un secolo e mezzo di soccorso e solidarietà la Croce Bianca festeggia 127 anni. La Pubblica Assistenza festeggia i 150 anniOggi e domani piazza Matteotti sarà vestita a festa per celebrare i 150 anni della Pubblica assistenza Misericordia&Olmo. Tante le... Oggi e domani piazza Matteotti sarà vestita a festa per celebrare ... lanazione.it La Pubblica Assistenza Vita di Castelfranco di Sotto sale sul palco del Teatro della CompagniaLa Pubblica Assistenza Vita di Castelfranco di Sotto sale sul palco del Teatro della Compagnia, il luogo in cui la sua sede è nata e continua a vivere, ... gonews.it Accordo con Regione Toscana e Pubblica Assistenza per proseguire i servizi di facilitazione digitale nel primo semestre facebook