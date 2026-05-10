Esercitazione di Protezione civile a Meldola | simulata la gestione delle emergenze idrauliche

Sabato 9 maggio, presso il complesso sportivo delle piscine di Meldola, si è svolta un’esercitazione di Protezione civile dedicata alla gestione delle emergenze idrauliche. Alla simulazione hanno partecipato le squadre di Protezione civile di Meldola, Sos Forlì e Predappio. L’attività ha coinvolto diverse componenti operative, che hanno messo in pratica procedure di intervento in situazioni di criticità legate a rischi idraulici.

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