Gestione delle emergenze e formazione | rinnovato l’accordo con la Protezione Civile

Il Comune di Ferrara ha rinnovato per il sesto anno la convenzione con le associazioni di Protezione Civile Terre Estensi, che copre anche i territori di Masi Torello e Voghiera. L’accordo prevede il supporto operativo, la gestione delle emergenze e la formazione del personale coinvolto. La firma del rinnovo è stata ufficializzata in una cerimonia alla presenza dei rappresentanti delle associazioni e delle autorità locali.

Supporto operativo, gestione emergenze e formazione: firmato il rinnovo, per il sesto anno, della convenzione tra il Comune di Ferrara e le associazioni di Protezione Civile Terre Estensi, che comprendono il territorio di Ferrara, di Masi Torello e di Voghiera.Iscriviti al canale WhatsApp di.🔗 Leggi su Ferraratoday.it Notizie correlate Seminario, “La gestione delle emergenze di protezione civile e l’organizzazione del Centro operativo comunale (C.O.C.)”Tempo di lettura: 2 minutiNella mattinata odierna si è svolto presso il Palazzo del Governo di Benevento il seminario formativo teorico-pratico dal... Gestione delle emergenze e tutela della cittadinanza grazie alla protezione civileVigonza aggiorna il Piano di protezione civile: mappati i nuovi scenari di rischio per una maggiore sicurezza e prevenzione per il territorio. Panoramica sull’argomento Temi più discussi: Bergamo, Protezione Civile: accolti 10 nuovi volontari; Pianificazione di Protezione Civile: Sono saliti a 186 i comuni che si sono dotati di un piano aggiornato; Incontro sul Piano di Emergenza Esterna dello stabilimento Italmatch Chemicals; Rinnovata la convenzione con le Associazioni di volontariato di Protezione civile. Protezione Civile e gestione dei rischi: l’eccellenza del Camilab Unical attrae l’ItaliaIl percorso formativo non si rivolge a una platea generica, ma seleziona profili tecnici di alto profilo come ingegneri, geologi, architetti e funzionari operativi dei Vigili del Fuoco e della Protezi ... cosenzachannel.it Organizzazioni e pratiche per la gestione delle emergenze: l’open day della Protezione Civile al baluardo San PaolinoNella mattinata si terrà anche un gioco di ruolo per mettere alla prova le capacità di ognuno di gestire le emergenze di vario tipo ... luccaindiretta.it Leggi: https://www.gazzettadalba.it/2026/05/ceresole-sabato-e-domenica-la-protezione-civile-distribuira-le-azalee-della-ricerca/ - facebook.com facebook Fare bene protezione civile vuol dire rispondere alle esigenze del territorio e per farlo è fondamentale l’azione di tutte le amministrazioni, statali e territoriali. #ditutticontutti x.com