Firenze arrestato 15enne tunisino per arruolamento con finalità di terrorismo internazionale era pronto a colpire - VIDEO
Un ragazzo tunisino di 15 anni è stato arrestato a Firenze con l'accusa di aver tentato di arruolarsi con finalità di terrorismo internazionale. Secondo le indagini, l'adolescente aveva manifestato intenzioni di colpire e si trovava in Italia da diversi mesi. Lo scorso ottobre, era stato collocato in una comunità in relazione a accuse simili. L'arresto è stato eseguito dalle forze dell'ordine, che hanno trovato prove della sua attività e delle sue intenzioni.
Immigrato dalla Tunisia, secondo quanto emerso l'ottobre scorso il 15enne era stato destinatario della misura del collocamento in comunità per la stessa ipotesi di reato. Una volta revocata la misura in regime di messa alla prova, il minore avrebbe tuttavia ripreso a interagire sui social con accoun. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it
ARRESTATO PER TERRORISMO INTERNAZIONALE: PRONTO AD AGIRE, CONTATTI CON AMBIENTI LEGATI AL DAESH
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Forse sabato è stato solo l'inizio... Ragazzo tunisino di 15 anni arrestato per arruolamento nel terr©rism© internazionale a Firenze. Era pronto a colpire Il 15enne, giunto in Italia dalla Tunisia, è immigrato in Italia da tre anni. Sul suo cellulare, sequestrato in u - Facebook facebook
Definisci bambino. Un 15enne tunisino residente in provincia di Siena è stato arrestato dalla Digos per arruolamento con finalità di terrorismo internazionale. Non è la prima volta: era già stato fermato per lo stesso reato nell'ottobre 2025, collocato in comunità, x.com
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