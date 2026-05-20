Firenze arrestato 15enne tunisino per arruolamento con finalità di terrorismo internazionale era pronto a colpire - VIDEO

Da ilgiornaleditalia.it 20 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Un ragazzo tunisino di 15 anni è stato arrestato a Firenze con l'accusa di aver tentato di arruolarsi con finalità di terrorismo internazionale. Secondo le indagini, l'adolescente aveva manifestato intenzioni di colpire e si trovava in Italia da diversi mesi. Lo scorso ottobre, era stato collocato in una comunità in relazione a accuse simili. L'arresto è stato eseguito dalle forze dell'ordine, che hanno trovato prove della sua attività e delle sue intenzioni.

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Immigrato dalla Tunisia, secondo quanto emerso l'ottobre scorso il 15enne era stato destinatario della misura del collocamento in comunità per la stessa ipotesi di reato. Una volta revocata la misura in regime di messa alla prova, il minore avrebbe tuttavia ripreso a interagire sui social con accoun. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it

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