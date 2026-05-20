Firenze arrestato 15enne tunisino per arruolamento con finalità di terrorismo internazionale era pronto a colpire - VIDEO

Un ragazzo tunisino di 15 anni è stato arrestato a Firenze con l'accusa di aver tentato di arruolarsi con finalità di terrorismo internazionale. Secondo le indagini, l'adolescente aveva manifestato intenzioni di colpire e si trovava in Italia da diversi mesi. Lo scorso ottobre, era stato collocato in una comunità in relazione a accuse simili. L'arresto è stato eseguito dalle forze dell'ordine, che hanno trovato prove della sua attività e delle sue intenzioni.

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