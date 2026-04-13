Una ragazza di 17 anni è stata arrestata dalla polizia durante un'operazione che ha portato al sequestro di materiale sospetto. Tra i documenti trovati ci sono testi di propaganda suprematista e jihadista, così come manuali su armi da fuoco. L'intervento delle forze dell'ordine si è concentrato sulla ricerca di elementi legati al terrorismo e all’estremismo. La giovane era in possesso di contenuti considerati pericolosi e si trovava in una abitazione sotto sorveglianza.

Un altro minorenne fermato. Ancora con accuse pesanti: propaganda e istigazione a delinquere per motivi di odio razziale, oltre ad addestramento con finalità di terrorismo. Dopo il caso di Perugia, questa volta il caso è a Sant'Egidio alla Vibrata, in provincia di Teramo, dove un 17enne è stato arrestato e collocato in comunità su disposizione del gip del Tribunale per i minorenni dell’Aquila. Il provvedimento, eseguito all’alba, arriva al termine di un'indagine della Digos di Teramo e L'Aquila. Secondo gli inquirenti, il giovane avrebbe diffuso online contenuti estremisti e conservato materiale pericoloso, tra cui istruzioni dettagliate per costruire armi e ordigni.🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it

© Tgcom24.mediaset.it - Terrorismo, 17enne fermato per propaganda suprematista e manuali su armi

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